«Все весьма стабильно. Дефицита не наблюдается, товарные запасы находятся в норме. Ошибки, которые были допущены в прошлом году, были исправлены. Слова Новака — больше назидание, что нужно сохранять то, что есть сейчас, в том же режиме. Главный индикатор этой темы — дефицитность, которую мы не наблюдаем, и темп роста цен на бензин и дизель, который находится в пределах инфляции (а это главное для потребителя). Что касается внутренних котировок, они не связаны с внешними процессами, за исключением тех случаев, когда идет излишний объем экспорта ресурсов, чего сейчас тоже не наблюдается, потому что нет каких-то суперцен на внешнем рынке. В этом году даже объем демпфера очень сильно снизился по отношению к тому, что было раньше», — сказал Пикин.

Ранее глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что цены на дизельное топливо в России в настоящее время находятся на нормальном уровне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

