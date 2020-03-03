В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на сегодняшнем заседании отклонил поправки, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов. Инициаторами поправок выступили депутатами фракций «Справедливая Россия» и КПРФ.
Предполагалось, что право на страховую пенсию по старости возникает для мужчин в возрасте 60 лет, для женщин - 55 лет.
При этом профильный комитет Госдумы поддержал поправку, касающуюся индексации пенсии. Если ранее в Конституции присутствовало понятие «регулярная индексация», то теперь говорится о ежегодной индексации, сообщает «Свободная пресса».
Ранее во вторник муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал одну из поправок президента РФ Владимира Путина в Конституцию. Ранее глава государства предложил закрепить в Основном документе статус русских – как государствообразующего народа.
Эксперты рассказали НСН, в чем главное отличие новой президентской редакции поправок к Конституции.
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