В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста в Конституции

Предполагалось, что право на страховую пенсию по старости возникает для мужчин в возрасте 60 лет, для женщин - 55 лет.

При этом профильный комитет Госдумы поддержал поправку, касающуюся индексации пенсии. Если ранее в Конституции присутствовало понятие «регулярная индексация», то теперь говорится о ежегодной индексации, сообщает «Свободная пресса».

Ранее во вторник муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал одну из поправок президента РФ Владимира Путина в Конституцию. Ранее глава государства предложил закрепить в Основном документе статус русских – как государствообразующего народа.

Эксперты рассказали НСН, в чем главное отличие новой президентской редакции поправок к Конституции.

