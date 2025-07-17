«Как правило, в пунктах проката маломерных судов (чаще всего это суда, которые не подлежат регистрации, сейчас очень часто ими пользуются) или сапов находятся правила пользования, и организаторы мероприятия обязаны провести инструктаж. Если вы выходите на воду активно отдохнуть, внимательно изучите правила поведения, которые размещены на этом месте (как правило, это специально оборудованные уголки безопасности, мы в первую очередь, осуществляя контроль, обращаем внимание на наличие такой информации). Также я хотел бы обратить внимание на прокат катамаранов, двух- или трехместных. Как правило, люди, которые хотят воспользоваться ими, не имеют такого опыта, а вода ошибок не прощает», — сказал Черепков.

Ранее Черепков заявил, что сегодня купаться в Москве разрешено только в семи местах, в этом году появилась новая зона купания в ЦПКиО имени Горького.

