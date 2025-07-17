«Вода ошибок не прощает»: Как безопасно отдохнуть на катамаранах и сапах
Прежде чем пользоваться прокатными катамаранами или сапами, необходимо внимательно изучить правила поведения, которые размещены в пунктах проката, сказал НСН Владимир Черепков.
Чаще всего у людей, которые пользуются прокатными катамаранами, маломерными судами или сапами, нет опыта управления ими, следует внимательно изучить правила безопасности и помнить, что вода не прощает ошибок. Об этом в пресс-центре НСН заявил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москве Владимир Черепков.
«Как правило, в пунктах проката маломерных судов (чаще всего это суда, которые не подлежат регистрации, сейчас очень часто ими пользуются) или сапов находятся правила пользования, и организаторы мероприятия обязаны провести инструктаж. Если вы выходите на воду активно отдохнуть, внимательно изучите правила поведения, которые размещены на этом месте (как правило, это специально оборудованные уголки безопасности, мы в первую очередь, осуществляя контроль, обращаем внимание на наличие такой информации). Также я хотел бы обратить внимание на прокат катамаранов, двух- или трехместных. Как правило, люди, которые хотят воспользоваться ими, не имеют такого опыта, а вода ошибок не прощает», — сказал Черепков.
Ранее Черепков заявил, что сегодня купаться в Москве разрешено только в семи местах, в этом году появилась новая зона купания в ЦПКиО имени Горького.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вода ошибок не прощает»: Как безопасно отдохнуть на катамаранах и сапах
- Туроператоры назвали страны Европы, куда проще всего получить визу
- Россиянам назвали главные угрозы использования искусственного интеллекта
- Наравне с «Питер FM»: Что ждет «Прогулку» Учителя в повторном прокате
- В МЧС рассказали, как правильно вести себя на воде с детьми
- Разворот на восток: Зачем Россия продает углеводородный газ в Китай
- В Госдуме рассказали о преимуществах мессенджера MAX
- Сыровар Сирота не поверил, что в России «запороли» сыры с плесенью
- В Книжном Союзе раскрыли, чью патриотическую прозу будут ставить в театрах
- Россиянам рассказали, как церковь относится к татуировкам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru