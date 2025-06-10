В Госдуме заявили, что нейросети не заменят чиновников

В Благовещенске впервые в России на государственную должность назначили искусственный интеллект. Такую меру как ответ на кадровый дефицит и ограниченное финансирование применил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Игорь Радченко. Более двух месяцев назад он внедрил в свою работу ИИ-ассистентов на базе генеративных нейросетей GigaChat и DeepSeek. По его информации, результаты превзошли ожидания. Боярский пожелал Радченко удачи, однако предостерег от ошибок нейросетей.

«Радченко же не уполномочивает ИИ принимать решения за него, а использует его в качестве ассистента. Эта новость больше похожа на попытку хайпануть, что, наверное, удалось. Системы искусственного интеллекта мы используем сейчас в своих смартфонах. Школьники и студенты пользуются ими для подготовки домашних заданий, предприниматели - для своих целей. Однако законодательно мы еще не подошли к регулированию этого функционала, хотя рабочая группа в Госдуме уже создана, мы собираем предложения, смотрим практики. Думаю, что уже в следующей сессии начнется широкое обсуждение предложений. Использовать искусственный интеллект в качестве помощника в любых своих делах не запрещается. Пожелаем удачи этому находчивому человеку из Амурской области. Главное, чтобы ИИ его не подвел. Все равно все надо перепроверять. Я полагаю, что нейросети не заменят чиновников, но использовать их возможности для ускорения каких-то рутинных процессов, конечно, нужно, ведь за этим будущее», - сказал собеседник НСН.

Ранее психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский заявил НСН, что падение спроса на услуги психологов можно объяснить тем, что люди обращаются за психологической помощью к нейросетям, однако это не лучший выход - ИИ не сможет обеспечить искреннее участие в проблемах клиента и принять его во всех негативных проявлениях.

