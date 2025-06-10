Падение спроса на услуги психологов можно объяснить тем, что люди обращаются за психологической помощью к нейросетям, однако это не лучший выход — ИИ не сможет обеспечить искреннее участие в проблемах клиента и принять его во всех негативных проявлениях. Об этом НСН заявил психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский.

По итогам первого квартала 2025 года спрос на услуги онлайн-сервисов по подбору психологов сократился на 19% год к году, следует из данных платежной системы T-Pay. Объем трат на такие услуги снизился на 10% год к году. Колмановский не согласился с выводами аналитиков, однако отметил, что люди стали чаще обращаться за психологической помощью к искусственному интеллекту (ИИ).