Центр развития искусственного интеллекта появится в России

Центр развития искусственного интеллекта (ИИ) появится в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

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По его словам, центр будет создан при аналитическом центре при правительстве России, его целью станет общая координация всех усилий кабмина по внедрению ИИ.

Также центр будет заниматься сбор всех лучших существующих в РФ практик и последующим масштабированием на остальные регионы.

«Мы системно переходим... от каких-то точечных решений к внедрению искусственного интеллекта на государственном уровне», - заключил Григоренко.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят комплексный пакет предложений по блокировке в интернете мошеннического контента, который был создан с помощью технологий ИИ, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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