Центр развития искусственного интеллекта появится в России

По его словам, центр будет создан при аналитическом центре при правительстве России, его целью станет общая координация всех усилий кабмина по внедрению ИИ.

Также центр будет заниматься сбор всех лучших существующих в РФ практик и последующим масштабированием на остальные регионы.

«Мы системно переходим... от каких-то точечных решений к внедрению искусственного интеллекта на государственном уровне», - заключил Григоренко.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят комплексный пакет предложений по блокировке в интернете мошеннического контента, который был создан с помощью технологий ИИ, пишут «Известия».