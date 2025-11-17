В Госдуме объяснили, кого затронет увеличение сроков обучения в вузах
В вузах вводится серьезная фундаментальная подготовка и более углубленная специализация, содержательная часть многих направлений должна поменяться, заявила Ольга Пилипенко.
Архитекторы, некоторые IT-специалисты и инженеры должны обучаться в вузах дольше, чтобы получить не только теоретическую базу, но и освоить практические навыки, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования будут определяться временем, необходимым для подготовки по специальности, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. Будут и более короткие, четырехлетние программы — для сферы туризма и индустрии гостеприимства. А по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки. Пилипенко объяснила, что изменится для студентов.
«Речь идет о том, что формируется перечень направлений и новые стандарты. Не стоит цель вернуться к советской системе или увеличить сроки, нужно изменить содержательную часть. Нужно сделать более фундаментальную подготовку, чтобы дальше студент мог уже выбирать более углубленное изучение своей специальности, выбирать траекторию. Конечно, содержательная часть также должна меняться с учетом современных технологий и достижений науки. Это и искусственный интеллект, и передовые разработки инженерные, биохимия и так далее. В педагогике и медицине тоже меняется содержательная часть. Со всеми этими факторами может быть связано увеличение сроков обучения. В советское время специалистов учили пять лет, но архитекторы, например, учились шесть лет», - рассказала она.
Депутат уверена, что увеличение сроков обучения не приведет к дефициту кадров, это затронет только локальные направления.
«Существенно увеличивать сроки обучения не совсем правильно. Мы нуждаемся сегодня в профессиональных кадрах, поэтому растягивать сроки нет смысла. Но необходимо дать возможность получить хорошую подготовку. Кадровый прогноз у нас есть, проблем не будет. С третьего курса многим направлениям уже разрешено работать. Например, преподавать в школах свои предметы. Когда будут сформированы новые стандарты, станет понятно, какие специальности сколько будут учиться. Более длительное обучение должно быть там, где большая практическая подготовка идет. Например, я уже упомянула архитекторов. Это очень разносторонняя профессия. Для некоторых профессий в IT достаточно четырех лет, но не для всех. Для инженерных специальностей шесть лет – это нормальный срок обучения. Сегодня у нас ребята выходят не специалистами, а бакалаврами широкого профиля», - заключила собеседница НСН.
Ведущие университеты России начнут переходить к новой системе высшего образования в 2026–2027 учебном году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
