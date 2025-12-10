Москалькова призвала создать реестр профессий с высокой степенью цифровизации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать реестр профессий с высокой степенью цифровизации. Об этом заявили в пресс-службе омбудсмена, передает РИА Новости.

Отмечается, что внедрение искусственного интеллекта и больших данных ведут к исчезновению некоторых традиционных профессий и возникновению новых специализаций. Профессиональное развитие становится необходимостью, а не просто преимуществом

«В этой связи... Татьяна Москалькова предлагает сформировать реестр профессий с высокой степенью цифровизации и разработать для них систему комплексной профессиональной переподготовки», - указали в пресс-службе.

Инициатива нацелена на минимизацию рисков технологической безработицы и обеспечения плавного перехода сотрудников на новые места.

Ранее Татьяна Москалькова призвала предусмотреть возможность проводить положенные выплаты за ранения бойцам специальной военной операции до их увольнения, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости
