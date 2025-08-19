В Мособлдуме призвали повысить пенсии и налоги на богатых

«Наша партия предлагает повысить пенсии до 31 тысячи рублей. Мы понимаем, что прожиточный минимум для пенсионера в Московской области сейчас составляет 16 тысяч рублей, так что федеральная цифра нам понятна, и 30 тысяч – это действительно минимальные деньги. Также мы хотели бы, чтобы трудовой стаж у человека начинался с начала его обучения в вузе. Необходимо работать в направлении снижения пенсионного возраста отдельных категорий граждан. Мы говорим о том, чтобы снизить этот возраст мужчинам до 60 лет, а женщинам – до 55 лет, если они получили инвалидность в ходе боевых действий, и ветеранам боевых действий. Рассмотреть перспективу снижения пенсионного возраста для всех ветеранов боевых действий и многодетных семей. Заодно предлагаем установить дополнительную страховую пенсию по старости и повысить налоги на богатых, начиная хотя бы с тех, у кого доход более 500 млн рублей в год, с 22% до 35% Таких у нас, поверьте, немало», - подчеркнул он.

Помимо прочего Чистюхин предложил для стимулирования занятости благосостояния молодежи до 35 лет снизить НДФЛ до 8% - в случае наличия дохода ниже среднего по региону проживания. Также сформировать список социально значимых товаров, НДС по которым можно снизить до 5%.

Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» он напомнил, что на конец отопительного сезона долг граждан за услуги ЖКХ составлял почти 60 миллиардов рублей. Задолженность по кредитам же составляет 35 триллионов рублей, и у одного жителя Московской области, работающего или ищущего работу, платеж по кредитам составляет 58% от дохода.

