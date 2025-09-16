Депутат Бессараб назвала ненужным переход на 35 дней отпуска
Светлана Бессараб заявила НСН, что россияне работают в среднем 18 дней в месяц, это не такая большая нагрузка.
Увеличение оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней сегодня неактуально, так как в России отпуск и так длится дольше, чем в других странах, особенно с учетом большого количества праздников, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат Госдумы Николай Новичков внесет законопроект об увеличении срока отпуска для всех россиян с 28 до 35 календарных дней, передает «Абзац». По мнению Новичкова, 28 дней это слишком мало, чтобы человек мог отдохнуть от сильно возросшего уровня рабочего стресса. Депутат убежден, что изменения в трудовом законодательстве должны быть подготовлены в кооперации с Минтрудом и НИИ, разрабатывающими графики труда. Бессараб не увидела в этом необходимости.
«Сегодня объективно это даже трудно себе представить. У нас гораздо больше дней оплачиваемого отпуска по сравнению с Европой и Азией. У нас это как наследие Советского Союза осталось, 28 дней – это минимум у нас, чаще всего даже больше. Педагоги отдыхают больше, летчики у нас отдыхают 72 дня. У нас еще 14 календарных праздничных дней. Если они выпадают на выходные дни, они переносятся. У нас в 2025 году из 365 дней 247 рабочих дней, с учетом отпуска мы работаем 219 дней в году. Это не такая большая нагрузка, чтобы просить работодателя оплатить нам еще неделю. Мы работаем в среднем 18 дней в месяц. У кого есть стресс, депрессия, всегда могут взять больничный», - рассказала она.
В Трудовом кодексе никогда не будет прописано понятие четырехдневной рабочей недели, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
