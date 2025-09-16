Увеличение оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней сегодня неактуально, так как в России отпуск и так длится дольше, чем в других странах, особенно с учетом большого количества праздников, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат Госдумы Николай Новичков внесет законопроект об увеличении срока отпуска для всех россиян с 28 до 35 календарных дней, передает «Абзац». По мнению Новичкова, 28 дней это слишком мало, чтобы человек мог отдохнуть от сильно возросшего уровня рабочего стресса. Депутат убежден, что изменения в трудовом законодательстве должны быть подготовлены в кооперации с Минтрудом и НИИ, разрабатывающими графики труда. Бессараб не увидела в этом необходимости.