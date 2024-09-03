В Госдуме объяснили, за какие долги россиян могут не выпустить за границу
Граждан России могут не выпустить за рубеж, если у них есть задолженность от 10 тысяч рублей по алиментам или возмещению ущерба, в других случаях задолженность должна начинаться от 30 тысяч рублей. При этом для запрета на выезд необходимо официально оформленное решение судебного пристава, о чём должен быть уведомлен гражданин.
Об этом рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он уточнил, что в случае, если долг не погашен в добровольном порядке в течение более двух месяцев, ограничение на выезд может быть наложено уже при его сумме от 10 тысяч рублей.
В эти случаи также входят неисполнения требований суда, таких как снос самовольной постройки. Для снятия запрета на выезд недостаточно просто погасить долг, после чего это должно быть подтверждено постановлением пристава.
Как отмечает НСН, в конце августа заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков направил министру цифрового развития Максуту Шадаеву обращение с инициативой рассмотреть введение обязательной маркировки страниц должников по алиментам на сайтах знакомств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru