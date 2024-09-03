В Госдуме объяснили, за какие долги россиян могут не выпустить за границу

Граждан России могут не выпустить за рубеж, если у них есть задолженность от 10 тысяч рублей по алиментам или возмещению ущерба, в других случаях задолженность должна начинаться от 30 тысяч рублей. При этом для запрета на выезд необходимо официально оформленное решение судебного пристава, о чём должен быть уведомлен гражданин.

Об этом рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он уточнил, что в случае, если долг не погашен в добровольном порядке в течение более двух месяцев, ограничение на выезд может быть наложено уже при его сумме от 10 тысяч рублей.