Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещение футбольных матчей

По его словам, сейчас Минюст, ФССП и заинтересованные органы работают над инициативами по «косвенному» принуждению должников к выполнению требований судебных актов.

«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование "привилегией" в виде посещения официальных спортивных соревнований», — указал Аристов.

Как отметил глава ФССП, цены на билеты на спортивные соревнования, как правило, высокие, а их посещение «носит развлекательный характер».

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о создании в России открытого реестра должников по алиментам, в котором будут представлены данные о должниках по платежам на содержание детей и нетрудоспособных родителей, а также сведения об объявленных в розыск неплательщиках.

