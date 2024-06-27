Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещение футбольных матчей
Запрет на посещение футбольных матчей и других спортивных мероприятий могут ввести в России для злостных неплательщиков алиментов. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, передает ТАСС.
По его словам, сейчас Минюст, ФССП и заинтересованные органы работают над инициативами по «косвенному» принуждению должников к выполнению требований судебных актов.
«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование "привилегией" в виде посещения официальных спортивных соревнований», — указал Аристов.
Как отметил глава ФССП, цены на билеты на спортивные соревнования, как правило, высокие, а их посещение «носит развлекательный характер».
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о создании в России открытого реестра должников по алиментам, в котором будут представлены данные о должниках по платежам на содержание детей и нетрудоспособных родителей, а также сведения об объявленных в розыск неплательщиках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru