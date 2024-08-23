В Госдуме предложили маркировать страницы должников по алиментам на сайтах знакомств
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву обращение с предложением рассмотреть введение обязательной маркировки страниц должников по алиментам на сайтах знакомств, пишет РИА Новости.
По его словам, подобная мера позволит принудить должников выплачивать алименты и защитит других пользователей от нежелательных знакомств.
Получать информацию о должниках владельцы сайтов смогут из публичного реестра, который появится в мае 2025 года. Закон о его разработке подписал президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что за последние семь лет судебные приставы взыскали с неплательщиков алиментов 210 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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