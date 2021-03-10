В Госдуме объяснили смысл закона о «нечаянной» коррупции
Парламентарий рассказал в эфире НСН, каким образом новый закон позволит урегулировать конфликт интересов.
Госдума приняла в первом чтении законопроекты об освобождении широкого числа чиновников и сотрудников госкомпаний от ответственности за «нечаянную» коррупцию. Целый ряд госслужащих будут освобождены от действия норм антикоррупционного законодательства, если нарушили закон по независящим от них обстоятельствам.
Депутат Госдумы Анатолий Выборный рассказал в эфире НСН, о чем идет речь в новом законопроекте.
«Новый законопроект предусматривает освобождение чиновника от ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, если он принимает участие в ликвидации стихийного бедствия или в антитеррористической операции, однако затем в течение месяца после окончания действия этих обстоятельств он должен выполнить те требования законы, которые налагает на него его должность. Например, человек участвует в командировке в Сирии и не может заполнить в установленные законом сроки налоговую декларацию, потому что ему нужно приехать домой, посмотреть документы. Но как так только его участие в антитеррористической операции завершено, то с этого момента в течение одного месяца он должен выполнить все антикоррупционные нормы закона», - пояснил депутат.
Он добавил, что этот законопроект позволит устранить недочеты, которые складываются в правоприменительной практике.
«Например, этот закон позволит урегулировать конфликт интересов. Например, к чиновнику обращается человек с каким-то предложением сомнительного толка, а в это время начинается антитеррористическая операция и он участвует в ее выполнении. А по закону он должен тут же доложить начальству о том, что ему такое предложение поступило, изложив все обстоятельства. А ему сейчас не до этого. Необходимо ликвидировать террористов, а лишь после этого начать выполнение антикоррупционных требований. То есть идея законопроекта в том, чтобы сначала выполнить приоритетную задачу, а потом выполнять антикоррупционные требования», - заключил депутат.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал в эфире НСН, что в коррупции наиболее страшны как раз не высокопоставленные чиновники, ворующие много, а учителя, закладывающие нашим детям возможность и допустимость такого образа жизни.
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