В Госдуме объяснили смысл закона о «нечаянной» коррупции

«Новый законопроект предусматривает освобождение чиновника от ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, если он принимает участие в ликвидации стихийного бедствия или в антитеррористической операции, однако затем в течение месяца после окончания действия этих обстоятельств он должен выполнить те требования законы, которые налагает на него его должность. Например, человек участвует в командировке в Сирии и не может заполнить в установленные законом сроки налоговую декларацию, потому что ему нужно приехать домой, посмотреть документы. Но как так только его участие в антитеррористической операции завершено, то с этого момента в течение одного месяца он должен выполнить все антикоррупционные нормы закона», - пояснил депутат.

Он добавил, что этот законопроект позволит устранить недочеты, которые складываются в правоприменительной практике.

«Например, этот закон позволит урегулировать конфликт интересов. Например, к чиновнику обращается человек с каким-то предложением сомнительного толка, а в это время начинается антитеррористическая операция и он участвует в ее выполнении. А по закону он должен тут же доложить начальству о том, что ему такое предложение поступило, изложив все обстоятельства. А ему сейчас не до этого. Необходимо ликвидировать террористов, а лишь после этого начать выполнение антикоррупционных требований. То есть идея законопроекта в том, чтобы сначала выполнить приоритетную задачу, а потом выполнять антикоррупционные требования», - заключил депутат.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал в эфире НСН, что в коррупции наиболее страшны как раз не высокопоставленные чиновники, ворующие много, а учителя, закладывающие нашим детям возможность и допустимость такого образа жизни.

