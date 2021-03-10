Госдума задумала освободить чиновников от ответственности за нечаянную коррупцию
Госдума приняла в первом чтении законопроекты об освобождении чиновников от ответственности за нечаянную коррупцию, передает «Интерфакс».
Государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, сотрудники МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, таможенники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послы и члены избиркомов будут освобождены от действия норм антикоррупционного законодательства. Условием этого должно стать наступление условий, независящих от воли обвиняемого.
В их числе в законопроекте перечислены классические причины форс-мажора, такие как пожары, наводнения и другие подобные обстоятельства, а также вступление в силу новых правовых актов.
Также действие закона распространяется на сотрудников госкомпаний, Пенсионного фонда и фондов ОМС, других государственных внебюджетных фондов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- «Норникель» выплатил штраф 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ
- У Александра Маршала нашли нарушение функций мозга
- Госдума задумала освободить чиновников от ответственности за нечаянную коррупцию
- Путин обсудил с премьером Люксембурга возможные поставки «Спутника V»
- «Ростелеком» восстановил доступ к государственным сайтам после сбоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru