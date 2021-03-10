Госдума задумала освободить чиновников от ответственности за нечаянную коррупцию

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об освобождении чиновников от ответственности за нечаянную коррупцию, передает «Интерфакс».

Государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, сотрудники МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, таможенники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послы и члены избиркомов будут освобождены от действия норм антикоррупционного законодательства. Условием этого должно стать наступление условий, независящих от воли обвиняемого.

В их числе в законопроекте перечислены классические причины форс-мажора, такие как пожары, наводнения и другие подобные обстоятельства, а также вступление в силу новых правовых актов.

Также действие закона распространяется на сотрудников госкомпаний, Пенсионного фонда и фондов ОМС, других государственных внебюджетных фондов.

