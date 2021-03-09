Трунов: коррупция начинается с учителей

Игорь Трунов: «Законопроект внесен в Госдуму в феврале, и если его одобрят, то перечень документов для упрощенной идентификации банковских клиентов расширится. Речь идет о кредитах до 15 тысяч рублей. В мире повсеместно используют права как основной документ в повседневной жизни. 30 процентов американцев вообще не имеют паспортов и ведут активную экономическую жизнь. Водительское удостоверение выдает то же ведомство, что паспорт. Почему же одному документу полное доверие, а другому нет», – сказал он в беседе с НСН.

