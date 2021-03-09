Трунов: коррупция начинается с учителей
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили ограничить рекламу фастфуда
В России предложили ограничить рекламу фастфуда. Сейчас рестораны быстрого питания имеют право использовать все рекламные инструменты для продвижения своей продукции.
Игорь Трунов: «Быстрая еда – важный элемент экономического развития, так как значительно экономит силы и время, ускоряет трудовые процессы, и отказаться сегодня от этого элемента вряд ли возможно. Понятие «фастфуд» очень широкое, и вреден не сам продукт быстрого приготовления, а применение красителей, усилителей, жиров, использование низкосортных продуктов, то есть вопросы качества и технологий, а не рекламы. Но существует вполне решаемая проблема, как сделать фастфуд здоровым и полезным», – подчеркнул в эфире НСН Игорь Трунов.
Генпрокуратура: мелкие взятки чаще других берут полицейские и педагоги
В Генпрокуратуре назвали профессии, представители которых чаще всего берут мелкие взятки. Это сотрудники правоохранительных органов и педагоги.
Игорь Трунов: «Чаще – не значит больше, хотя это соответствует понятию коррупции, как разложение и гниение общества, где наиболее страшны как раз не высокопоставленные чиновники, ворующие много, а учителя, закладывающие нашим детям возможность и допустимость такого образа жизни, что может опасно замкнуть круг», – отметил он для НСН.
В России хотят разрешить оформлять кредиты по водительским правам
Депутаты обсуждают возможность оформлять кредиты и обменивать валюту по водительским правам.
Игорь Трунов: «Законопроект внесен в Госдуму в феврале, и если его одобрят, то перечень документов для упрощенной идентификации банковских клиентов расширится. Речь идет о кредитах до 15 тысяч рублей. В мире повсеместно используют права как основной документ в повседневной жизни. 30 процентов американцев вообще не имеют паспортов и ведут активную экономическую жизнь. Водительское удостоверение выдает то же ведомство, что паспорт. Почему же одному документу полное доверие, а другому нет», – сказал он в беседе с НСН.
В Минпросвещения обещали не принуждать учителей к вакцинации
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что вакцинация учителей от COVID-19 останется добровольной.
Игорь Трунов: «В России федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней говорит о том, что вакцинация добровольна и может оказываться только при наличии добровольного, информированного согласия. Никакого преследования или санкций за отказ от прививок не может быть», – подытожил в беседе с НСН Игорь Трунов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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