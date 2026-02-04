СМИ: Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна

По данным газеты, это произошло в связи с тем, что была ошибочно раскрыта личная информация жертв, в том числе их фотографии, адреса электронной почты, имена и личные банковские реквизиты.

«Решение об удалении файлов было принято после того, как адвокаты заявили двум нью-йоркским судьям, что жизнь примерно 100 пострадавших была «перевернута с ног на голову» из-за небрежного редактирования», - говорится в публикации.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что из-за того, что происходит в мире в настоящее время, про материалы дела Эпштейна вскоре забудут.

