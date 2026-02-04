СМИ: Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна
Минюст США принял решение удалить несколько тысяч документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет New York Post.
По данным газеты, это произошло в связи с тем, что была ошибочно раскрыта личная информация жертв, в том числе их фотографии, адреса электронной почты, имена и личные банковские реквизиты.
«Решение об удалении файлов было принято после того, как адвокаты заявили двум нью-йоркским судьям, что жизнь примерно 100 пострадавших была «перевернута с ног на голову» из-за небрежного редактирования», - говорится в публикации.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что из-за того, что происходит в мире в настоящее время, про материалы дела Эпштейна вскоре забудут.
