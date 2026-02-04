Цистерны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области
4 февраля 202618:40
Цистерны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Уточняется, что ЧП произошло на станции Кочетовка-2. К месту происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда.
«По предварительной информации, пострадавших нет», - говорится в сообщении.
В РЖД добавили, что из-за инцидента задерживаются восемь пассажирских поездов.
Ранее 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гонжа-Гудачи Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
