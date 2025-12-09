Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Life.ru предложил ввести временный переход россиян на дистанционную работу. По его словам, это может существенно снизить риск заражения и дальнейшего распространения вируса. Викулов же отметил, что в России сейчас распространяется не гонконгский грипп.

«Это не гонконгский грипп. Отличительных симптомов как таковых нет. Гриппозная инфекция протекает, как и всегда. Это трахеит, кашель, интоксикационный синдром, высокая температура, ломота в теле. Это не специфические симптомы, которые могут быть только при гриппе. Если мы говорим про удаленную работу, то не стоит забывать, что она возможна не в каждой профессии. Повар удаленно еду не приготовит, врач не сможет оказать помощь пациентам, если он будет работать удаленно, полицейские, пожарные, воспитатели тоже удаленно работать не смогут. Для тех профессий, где удаленная работа возможна, она может быть введена, если будет превышен эпидемический порог. Пока он не превышен. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор», — сказал собеседник НСН.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что россиянам не стоит встречать Новый год в теплых странах, так как за короткой период организм не успевает акклиматизироваться, а после возвращения риск заболеть сильно возрастает, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

