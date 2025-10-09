МАГАТЭ: На Запорожской АЭС началось восстановление внешнего электроснабжения
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) приступили к восстановлению внешнего электроснабжения, прерванного в сентябре. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, работы ведутся по линиям «Днепровская» и «Ферросплавная-1», обе из которых нуждаются в ремонте, отмечает издание «Профиль».
Гросси отметил, что Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с агентством по этому вопросу и выразил уверенность, что стороны не заинтересованы в дальнейшем обострении ситуации вокруг станции.
23 сентября сообщалось о прекращении подачи электроэнергии по линии «Днепровская» после обстрела, который МАГАТЭ связало с действиями украинских вооружённых сил. Линия «Ферросплавная-1» остается отключенной с мая этого года, передает «Радиоточка НСН».
