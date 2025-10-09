Адвокат: По еврейским традициям Джиган должен отдать имущество Самойловой
Рэпер Джиган по еврейским законам обязан передать все имущество и значительную сумму денег своей супруге Оксане Самойловой в случае развода. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил адвокат Александр Бенхин.
Юрист отметил, что артист открыто демонстрирует свое еврейское происхождение и нередко подчеркивает связь с традицией. Он напомнил, что в иудаизме процедура развода предполагает, что муж отпускает жену и передает ей все имущество.
Бенхин пояснил, что если брак был заключен по еврейскому обряду, супруги могли подписать ктубу — брачный договор, в котором оговаривается обязанность выплатить жене крупную сумму при расторжении брака.
По его словам, в таких документах обычно указываются значительные суммы, чтобы удержать пару от развода, передает «Радиоточка НСН».
