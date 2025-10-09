Политолог объяснил, почему Трамп признал сложность урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем ситуацию на Ближнем Востоке, хотя ранее он обещал «остановить войну за 24 часа». Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ярослав Прокопишин в беседе с «ФедералПресс» объяснил изменение позиции американского лидера.
По словам эксперта, прежние заявления Трампа носили предвыборный характер и были направлены на создание образа «мирового миротворца», способного заключать быстрые «сделки» по аналогии с бизнес-подходом. Однако украинский конфликт, отметил он, разрушил привычную для Трампа логику переговоров, где исход можно было определить за счет торга и взаимных уступок.
Прокопишин подчеркнул, что для России этот конфликт носит экзистенциальный характер — это не просто вопрос территорий, а борьба за культурную и духовную идентичность, что делает невозможным упрощенное урегулирование. В отличие от ближневосточного кризиса с четко обозначенными сторонами и форматами, российско-украинское противостояние, по его словам, переросло рамки региона и приобрело цивилизационное измерение.
Аналитик считает, что нынешние слова Трампа — это попытка объяснить западным союзникам, почему «сделка за 24 часа» не состоялась, и снять с себя часть ответственности за отсутствие прорыва на внешнеполитическом направлении, передает «Радиоточка НСН».
