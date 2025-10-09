Блогера Павла Сюткина арестовали по делу о фейках о российской армии
Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Павла Сюткина, которого обвиняют в распространении ложной информации о действиях российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
В инстанции уточнили, что Сюткину уже предъявлено официальное обвинение.
По данным Следственного комитета, блогер, известный как «историк русской кухни», размещал в своем Telegram-канале публикации, которые содержали заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил России. Дело возбуждено по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, передает «Радиоточка НСН».
