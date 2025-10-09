Адвокат допустил, что дети Джигана и Самойловой останутся с отцом
Дочери рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой могут остаться жить с отцом после развода. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин.
По его словам, исход дела будет зависеть от желания самих детей, поскольку двое из них — Ариэла и Лея — уже достигли 10-летнего возраста. Юрист пояснил, что суд принимает во внимание мнение ребенка при определении места его проживания, если он старше десяти лет.
Бенхин также напомнил, что при отсутствии брачного контракта все совместно нажитое имущество делится поровну. Он предположил, что супруги не заключали подобного соглашения, поскольку состояли в отношениях еще до того, как достигли нынешнего материального уровня.
По словам адвоката, в их совместную собственность входит трехэтажный дом в поселке Шато-Соверен на Новой Риге, приобретенный в 2018 году и находящийся в ипотеке на имя Джигана. Залог, как отметил эксперт, сохранится, а обязательства перед банком супруги будут нести совместно, передает «Радиоточка НСН».
