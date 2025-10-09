Адвокат допустил, что дети Джигана и Самойловой останутся с отцом

Дочери рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой могут остаться жить с отцом после развода. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин.

По его словам, исход дела будет зависеть от желания самих детей, поскольку двое из них — Ариэла и Лея — уже достигли 10-летнего возраста. Юрист пояснил, что суд принимает во внимание мнение ребенка при определении места его проживания, если он старше десяти лет.

Оксана Самойлова решила развестись с Джиганом

Бенхин также напомнил, что при отсутствии брачного контракта все совместно нажитое имущество делится поровну. Он предположил, что супруги не заключали подобного соглашения, поскольку состояли в отношениях еще до того, как достигли нынешнего материального уровня.

По словам адвоката, в их совместную собственность входит трехэтажный дом в поселке Шато-Соверен на Новой Риге, приобретенный в 2018 году и находящийся в ипотеке на имя Джигана. Залог, как отметил эксперт, сохранится, а обязательства перед банком супруги будут нести совместно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СемьяРазвод

Горячие новости

Все новости

партнеры