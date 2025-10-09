Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Алиевым задержанных россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Душанбе обсудили все проблемные темы, включая чувствительные вопросы в отношениях двух стран.
По его словам, разговор проходил в позитивном ключе и касался всех острых пунктов повестки, в том числе темы задержанных в Азербайджане граждан России.
Встреча стала первой личной беседой двух лидеров за год, на фоне заметного охлаждения отношений между Москвой и Баку. Сложности в диалоге начались после крушения азербайджанского самолета, летевшего в Грозный в декабре 2024 года. Как пояснил на встрече Путин, рядом с самолетом взорвались две ракеты ПВО, которые отражали атаку украинских беспилотников. В результате обломки могли повредить лайнер.
Позднее напряженность усилилась после задержания в России членов азербайджанской диаспоры и ареста в Баку сотрудников «Sputnik Азербайджан». Помимо этого, в Баку были арестованы восемь россиян из IT-сферы, которых азербайджанские власти обвинили в киберпреступлениях и контрабанде наркотиков, передает «Радиоточка НСН».
