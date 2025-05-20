В Госдуме предложили запретить использовать в шоу морских млекопитающих, передает РИА Новости. Зампред комитета по экологии Георгий Арапов заявил, что использование животных в развлекательных целях «на потеху публике» следует считать жестоким обращением с животными. Вместе с этим, парламентарий уверен, что необходимо будет создать реабилитационные центры для диких животных, если океанариумы прекратят работу. Бурматов отметил, что реабилитационные центры и так существуют в России.

«То, что Арапов предлагает сделать, невозможно реализовать. Отлавливать таких животных для использования в культурно-зрелищных целях уже запрещено. Мы занимались этим несколько лет. Сейчас океанариум может купить животное, которое было выращено в неестественной среде обитания. Таких историй много: сейчас на Черном море спасают этих животных, которых уже будет нельзя вернуть в естественную среду, так как они погибнут. Сегодня океанариумы берут тех животных, которых часто просто некуда девать – либо выкинуть, и они погибнут, либо поселить в океанариум, где будут о них заботиться - кормить, защищать и не давать в обиду. Существуют реабилитационные центры, но нельзя построить такие, чтобы они вмещали десятки животных. Это как московский океанариум. Это даже не миллиарды рублей, это десятки миллиардов. Нужно создать мини-город! Такие средства сейчас на подобные инициативы никто тратить не будет», - сказал собеседник НСН.

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