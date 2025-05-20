В Госдуме разразился спор из-за «жестоких» дельфинариев
В России запрещено отлавливать морских млекопитающих для использования в развлекательных целях, сказал НСН Владимир Бурматов.
Сегодня океанариумы берут тех животных, которых часто просто некуда девать – либо выкинуть, и они погибнут, либо поселить в океанариум, где будут о них заботиться - кормить, защищать и не давать в обиду, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В Госдуме предложили запретить использовать в шоу морских млекопитающих, передает РИА Новости. Зампред комитета по экологии Георгий Арапов заявил, что использование животных в развлекательных целях «на потеху публике» следует считать жестоким обращением с животными. Вместе с этим, парламентарий уверен, что необходимо будет создать реабилитационные центры для диких животных, если океанариумы прекратят работу. Бурматов отметил, что реабилитационные центры и так существуют в России.
«То, что Арапов предлагает сделать, невозможно реализовать. Отлавливать таких животных для использования в культурно-зрелищных целях уже запрещено. Мы занимались этим несколько лет. Сейчас океанариум может купить животное, которое было выращено в неестественной среде обитания. Таких историй много: сейчас на Черном море спасают этих животных, которых уже будет нельзя вернуть в естественную среду, так как они погибнут. Сегодня океанариумы берут тех животных, которых часто просто некуда девать – либо выкинуть, и они погибнут, либо поселить в океанариум, где будут о них заботиться - кормить, защищать и не давать в обиду. Существуют реабилитационные центры, но нельзя построить такие, чтобы они вмещали десятки животных. Это как московский океанариум. Это даже не миллиарды рублей, это десятки миллиардов. Нужно создать мини-город! Такие средства сейчас на подобные инициативы никто тратить не будет», - сказал собеседник НСН.
Ранее более ста погибших дельфинов обнаружили на побережье Крыма с начала года, напоминает «Радиоточка НСН».
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