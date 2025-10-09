Сбивший людей в Новосибирске водитель арендовал авто по чужому аккаунту

Мужчина, совершивший наезд на пешеходов на остановке в Новосибирске, получил доступ к арендованному автомобилю, воспользовавшись аккаунтом другого человека. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что у водителя не было водительских прав. Обстоятельства предоставления ему доступа к машине и действия каршеринговой компании проверяются надзорными органами.

В Бердске машина наехала на пешеходов, пострадали трое

Инцидент произошел около 21:45 (17:45 мск). Автомобиль каршерингового сервиса выехал на тротуар и врезался в группу людей, ожидавших транспорт на автобусной остановке. В результате несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным следствия, за рулем находился мужчина без водительского удостоверения. Его задержали на месте происшествия. В ведомстве отметили, что у мужчины выявили признаки алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
