Новая книга лауреата Нобелевки по литературе выйдет в России в ноябре
Обладатель Нобелевской премии по литературе Ласло Краснахоркаи получит всплеск популярности в России, заявил НСН Сергей Рубис.
Глубокие книги венгерского писателя Ласло Краснахоркаи привлекут внимание россиян, а в следующем году выйдет его новый роман в русском переводе, рассказал директор департамента художественной литературы АСТ Сергей Рубис в разговоре с НСН.
В 2025 году Нобелевскую премию по литературе получил представитель Венгрии Ласло Краснахоркаи. Официальная формулировка комитета — «за мощное и визионерское творчество, которое среди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства». В России книги лауреата издаются выпускает издательство АСТ. Рубис анонсировал выход новой книги и оценил популярность писателя среди россиян.
«Чтение книг Краснахоркаи требует погружения и концентрации, в многомерной вселенной автора каждый найдет свои индивидуальные тропы и близкие идеи. А в 2026 году мы представим российским читателям его новый роман — “Возвращение барона Венкхейма”, в переводе Вячеслава Середы и Ольги Серебряной. Это произведение объединяет сатиру, философию и очень человеческую историю о надеждах, которые сталкиваются с реальностью. Мы уверены, что после Нобелевской премии к его книгам обратятся многие», — указал он.
Рубис также дал совет россиянам, какие произведения Краснахоркаи прочитать в первую очередь.
«Нобелевская премия вручена автору, безусловно, заслуженно. Краснахоркаи — писатель мирового масштаба. Знакомство с миром автора стоит начать с “Сатанинского танго”, одного из ключевых романов Краснахоркаи. Это мрачная, ироничная и философская история о сообществе людей на обочине истории, написанная в особой гипнотической манере автора. Затем — “Меланхолия сопротивления”, масштабный роман о распаде общественного устройства, где личные истории переплетаются с политическими и философскими мотивами», — подчеркнул он.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов назвал НСН единственного достойного кандидата на Нобелевскую премию мира.
