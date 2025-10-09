Сербия профинансирует ремонт роддома и детского центра в Курске
Выделенные Сербией средства гуманитарной помощи в размере 472 миллионов рублей пойдут на ремонт социально значимых объектов в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, финансирование будет использовано для капитального ремонта роддома № 1 в Курске, обновления специализированного центра «Аистенок», где проходят реабилитацию 90 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для закупки автомобилей для поликлиник.
Ранее МИД России сообщил, что сербское правительство предоставило Курской области гуманитарную помощь через Фонд развития региона.
В ведомстве подчеркнули, что средства направлены на поддержку жителей, пострадавших от действий киевского режима, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Алиевым задержанных россиян
- Добро с огнеметом: Клименко усомнился в полезности ГОСТа для видеоигр
- Блогера Павла Сюткина арестовали по делу о фейках о российской армии
- Сбивший людей в Новосибирске водитель арендовал авто по чужому аккаунту
- Сербия профинансирует ремонт роддома и детского центра в Курске
- Трамп пообещал восстановить сектор Газа после мирного соглашения
- При атаке украинского дрона в Белгородской области ранен ребенок
- Трамп заявил о предстоящей поездке в Египет для подписания соглашения по Газе
- Туристический автобус из Ставрополья попал в аварию в Абхазии, есть погибший
- «Не может быть!»: Затулин не поверил в восстановление «союзничества» РФ и Баку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru