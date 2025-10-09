Сербия профинансирует ремонт роддома и детского центра в Курске

Выделенные Сербией средства гуманитарной помощи в размере 472 миллионов рублей пойдут на ремонт социально значимых объектов в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, финансирование будет использовано для капитального ремонта роддома № 1 в Курске, обновления специализированного центра «Аистенок», где проходят реабилитацию 90 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для закупки автомобилей для поликлиник.

Ранее МИД России сообщил, что сербское правительство предоставило Курской области гуманитарную помощь через Фонд развития региона.

В ведомстве подчеркнули, что средства направлены на поддержку жителей, пострадавших от действий киевского режима, передает «Радиоточка НСН».

