Минобрнауки меняет правила поступления в вузы с 2026 года

Министерство науки и высшего образования подготовило проект обновленных правил приема в российские вузы, которые вступят в силу с 2026/27 учебного года. Согласно документу, подача заявлений через сайты университетов будет отменена — поступать можно будет только через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг или лично в приемной комиссии.

Проект также предусматривает реформу целевого набора: квоты будут устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и образовательных программ. Незаполненные целевые места предложено передавать в квоту участников СВО, а затем — в общий конкурс, отмечает RT.