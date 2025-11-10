Минобрнауки меняет правила поступления в вузы с 2026 года

Министерство науки и высшего образования подготовило проект обновленных правил приема в российские вузы, которые вступят в силу с 2026/27 учебного года. Согласно документу, подача заявлений через сайты университетов будет отменена — поступать можно будет только через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг или лично в приемной комиссии.

Проект также предусматривает реформу целевого набора: квоты будут устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и образовательных программ. Незаполненные целевые места предложено передавать в квоту участников СВО, а затем — в общий конкурс, отмечает RT.

Кроме того, выпускники колледжей смогут сдавать внутренние экзамены лишь при совпадении профиля их специальности с направлением подготовки вуза.

В остальных случаях потребуется сдача ЕГЭ. Минобрнауки также предложило увеличить число бюджетных мест на инженерных, медицинских и аграрных специальностях и расширить список направлений, где обязательным станет экзамен по физике, передает «Радиоточка НСН».

