В Госдуме обвинили самозанятых в маленьких пенсиях для россиян

Согласно опросу сервиса SuperJob, среднестатистический россиянин хотел бы получать «достойную пенсию» в размере 45 тысяч 300 рублей. По словам Бессараб, эта та пенсия, на которую россияне имеют право рассчитывать, если в период трудовой деятельности получали зарплату около 100 тысяч рублей.

«К сожалению, сегодня достаточно много граждан работают на условиях теневой или неполной занятости, на условиях самозанятости и не отчисляют вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Поэтому фактически получается, что на каждого пенсионера приходится полтора работающего гражданина. И, конечно, те взносы, которые мы делаем в пенсионный фонд, не позволяют пока рассчитывать на большую пенсию. Сегодня средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера уже составляет 15 тысяч 500 рублей. К 2024 году мы достигнем средней пенсии в размере 20 тысяч рублей. Без существенного увеличения зарплат и отчислений на пенсию, мы достаточно долго будет идти к тому, чтобы средняя пенсия была 45 тысяч рублей», - объяснила она.