В Госдуме обвинили самозанятых в маленьких пенсиях для россиян
Депутаты Светлана Бессараб и Андрей Исаев в эфире НСН подтвердили, что большинство жителей крупных городов России могут считать «достойной» пенсию в размере более 45 тысяч рублей.
Сейчас многие россияне работают как самозанятые или на теневых условиях и не отправляют отчисления в Пенсионный фонд России, поэтому размер пенсий в РФ пока нельзя назвать достойным. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Согласно опросу сервиса SuperJob, среднестатистический россиянин хотел бы получать «достойную пенсию» в размере 45 тысяч 300 рублей. По словам Бессараб, эта та пенсия, на которую россияне имеют право рассчитывать, если в период трудовой деятельности получали зарплату около 100 тысяч рублей.
«К сожалению, сегодня достаточно много граждан работают на условиях теневой или неполной занятости, на условиях самозанятости и не отчисляют вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Поэтому фактически получается, что на каждого пенсионера приходится полтора работающего гражданина. И, конечно, те взносы, которые мы делаем в пенсионный фонд, не позволяют пока рассчитывать на большую пенсию. Сегодня средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера уже составляет 15 тысяч 500 рублей. К 2024 году мы достигнем средней пенсии в размере 20 тысяч рублей. Без существенного увеличения зарплат и отчислений на пенсию, мы достаточно долго будет идти к тому, чтобы средняя пенсия была 45 тысяч рублей», - объяснила она.
До этого президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить увеличение социальных выплат для россиян. При этом Бессараб добавила, что пока рано говорить о том, насколько сильно вырастут пособия.
«Потому что сейчас уровень инфляции по-прежнему колеблется. Но по анализу уже выполненных поручений президента, индексация пенсий может составить не меньше уровня реального процента инфляции», - объяснила депутат.
Зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что для жителей крупных городов, в которых зарплата выше, чем в среднем по стране, ожидания по будущей пенсии в размере более 45 тысяч рублей логичны.
«Россия ратифицировала 102 Конвенцию Международной организации труда, которая предполагает, и мы к этому должны идти, что пенсия должна составлять не менее 40% утраченного заработка. В некоторых регионах России заработки ниже, чем в Москве, поэтому там и показатели от этих 40% будут ниже. Кроме того, я думаю, что сейчас наши экономически грамотные граждане, загадывая себе пенсию, делают определенный задел, учитывая инфляцию, которая нам предстоит в этом году. Конечно, государство будет стремиться к реализации этой конвенции. Мы предоставили правительству право провести индексацию пенсии во внеочередном порядке. Ожидается, что правительство в скором времени воспользуется этим и досрочно проиндексирует пенсии», - заключил он.
Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что увеличить прожиточный минимум, размер пенсий и зарплат бюджетникам в России на сегодняшний день невозможно из-за экономической ситуации.
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