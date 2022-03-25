«Обязательства выполнены»: Пенсионное соглашение между странами СНГ назвали неактуальным
Советское поколение уже полностью ушло на пенсию, рассказал глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский.
Соглашение между странами СНГ устарело и заменилось другими документами, на размерах пенсий это не скажется, отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Россия намерена выйти из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ с 1 января 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД. Участники соглашения — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.
«Во-первых, наши пенсионеры ничего не потеряют. 30 лет назад, когда решалась судьба тех республик, все понимали, что нужно сохранить преемственность тех отношений, которые имелись по самой уязвимой категории населения, которая получала пенсию за предыдущее участие в трудовых отношениях во время Советского союза. Это поколение, которое фактически уже полностью ушло на пенсию. В 2023-м году [соглашению] исполняется 30 лет, и практически все обязательства по этой категории, которые тогда брали на себя страны СНГ, выполнены. Актуальность этого соглашения закончилась. Во-вторых, за это время многие страны преобразовали свои пенсионные системы из той советской системы, которая была. Кто-то сохранил, кто-то переделал на западный лад – например, Казахстан, он многое почерпнул из западного законодательства. Кто-то значительно сократил пенсионное обеспечение, кто-то выбрал страховую модель, как в России. И основной принцип, который был до этого – пенсия платится там, где человек живет – стал изменяться за счет двусторонних отношений между государствами», - объяснил Рязанский.
По словам главы союза пенсионеров, это было необходимо для учета трудового стажа, полученного в других странах в советское время, однако сейчас этот договор заменяется другими документами.
«Если человек работал и получил стаж, работая в Киргизии или в Таджикистане, например, на стройке или в горной промышленности, то у них фиксировался стаж в этих республиках. И часть платила, например, Киргизия, а часть РФ. В Евразийском пространстве эти выплаты остаются коллективными, и заключенные двусторонние договоры регулируют процесс выплаты пенсии. Везде соблюдается такой территориально-пропорциональный характер. Каждая страна платит за тот стаж, который подтвержден. Поэтому на пенсиях наших граждан это никак не скажется. Никакой особенной экономии Пенсионного фонда не будет. В пояснительной записке к проекту Федерального закона говорится, что-где-то один миллиард сэкономят. Что это к 11 трлн рублей в пенсионной системе? Это одна тысячная процента. Это просто приведение в порядок бумажно-бюрократической системы. Если страны СНГ заключили двустороннее заключение, то их жители ничего не потеряют», - подытожил глава Союза пенсионеров.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что для определения размера повышения социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников надо дать успокоиться экономике и зафиксировать инфляцию.
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