«Обязательства выполнены»: Пенсионное соглашение между странами СНГ назвали неактуальным

Соглашение между странами СНГ устарело и заменилось другими документами, на размерах пенсий это не скажется, отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Россия намерена выйти из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ с 1 января 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД. Участники соглашения — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.



«Во-первых, наши пенсионеры ничего не потеряют. 30 лет назад, когда решалась судьба тех республик, все понимали, что нужно сохранить преемственность тех отношений, которые имелись по самой уязвимой категории населения, которая получала пенсию за предыдущее участие в трудовых отношениях во время Советского союза. Это поколение, которое фактически уже полностью ушло на пенсию. В 2023-м году [соглашению] исполняется 30 лет, и практически все обязательства по этой категории, которые тогда брали на себя страны СНГ, выполнены. Актуальность этого соглашения закончилась. Во-вторых, за это время многие страны преобразовали свои пенсионные системы из той советской системы, которая была. Кто-то сохранил, кто-то переделал на западный лад – например, Казахстан, он многое почерпнул из западного законодательства. Кто-то значительно сократил пенсионное обеспечение, кто-то выбрал страховую модель, как в России. И основной принцип, который был до этого – пенсия платится там, где человек живет – стал изменяться за счет двусторонних отношений между государствами», - объяснил Рязанский.

По словам главы союза пенсионеров, это было необходимо для учета трудового стажа, полученного в других странах в советское время, однако сейчас этот договор заменяется другими документами.