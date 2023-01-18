На Камчатке ребенок госпитализирован после нападения собаки
На Камчатке девочка семи лет госпитализирована в реанимацию после того, как на нее напала собака, сообщает прокуратура края.
Инцидент произошел во дворе частного дома вечером 17 января на улице Партизанской краевого центра. В близости от игровой зоны находился снежный вал, на который девочки забрались и попали во двор частного домовладения, где на одну из них напала собака.
Ребенок получил серьезные травмы. Девочку прооперировали, в настоящее время она находится в реанимации.
По данному факту ведется проверка.
Ранее стая бродячих собак напала на жительницу Екатеринбурга с ребенком. Пострадавшие обратились за помощью к медикам в больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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