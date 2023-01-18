На Камчатке ребенок госпитализирован после нападения собаки

Инцидент произошел во дворе частного дома вечером 17 января на улице Партизанской краевого центра. В близости от игровой зоны находился снежный вал, на который девочки забрались и попали во двор частного домовладения, где на одну из них напала собака.

Ребенок получил серьезные травмы. Девочку прооперировали, в настоящее время она находится в реанимации.

По данному факту ведется проверка.

Ранее стая бродячих собак напала на жительницу Екатеринбурга с ребенком. Пострадавшие обратились за помощью к медикам в больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

