В Ставрополе бойцовская собака напала на людей
В Ставрополе собака бойцовской породы напала на людей, следователи начали проверку, сообщает СК по региону.
Инцидент произошел на одной из улиц города. Животное покусало троих взрослых прохожих. Пострадавшие осмотрены медицинским персоналом, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Отмечается, что собаку отловили и поместили в приют. По данному факту организована процессуальная проверка.
Ранее стая бездомных собак напала на детей в городе Сызрань. В результате два мальчика госпитализированы с ранами ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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