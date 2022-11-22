В Ставрополе бойцовская собака напала на людей

В Ставрополе собака бойцовской породы напала на людей, следователи начали проверку, сообщает СК по региону.

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Инцидент произошел на одной из улиц города. Животное покусало троих взрослых прохожих. Пострадавшие осмотрены медицинским персоналом, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что собаку отловили и поместили в приют. По данному факту организована процессуальная проверка.

Ранее стая бездомных собак напала на детей в городе Сызрань. В результате два мальчика госпитализированы с ранами ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Ставропольский КрайЖивотныеСобаки
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