В Ставрополе бойцовская собака напала на людей

Инцидент произошел на одной из улиц города. Животное покусало троих взрослых прохожих. Пострадавшие осмотрены медицинским персоналом, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что собаку отловили и поместили в приют. По данному факту организована процессуальная проверка.

Ранее стая бездомных собак напала на детей в городе Сызрань. В результате два мальчика госпитализированы с ранами ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

