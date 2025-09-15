Россия должна быть выше западных стран, которые запрещают все российское в спорте, заявил член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН.

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости сократить или полностью запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях в РФ. Он отметил, что постоянно слышит на внутрироссийских футбольных матчах вставки именно иностранной музыки между розыгрышами мяча, передает РИА Новости. Свищев не поддержал предложение коллеги.