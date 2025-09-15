«Отменим Бетховена?» Депутат Свищев отверг запрет иностранной музыки в спорте
Не все отечественные исполнители сегодня заслуживают звучания на спортивных мероприятиях, заявил НСН член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Россия должна быть выше западных стран, которые запрещают все российское в спорте, заявил член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН.
Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости сократить или полностью запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях в РФ. Он отметил, что постоянно слышит на внутрироссийских футбольных матчах вставки именно иностранной музыки между розыгрышами мяча, передает РИА Новости. Свищев не поддержал предложение коллеги.
«Я не могу согласиться с коллегой. Я всю жизнь в спорте, я знаю, что такое организация мероприятий, включая музыкальные паузы. Рекомендую не брать пример с наших зарубежных коллег, которые запрещают все, что связано с Россией – гимны, флаги, форма, русский язык и так далее. Мы должны быть выше этих предрассудков. Мы знаем очень хорошую иностранную музыку любимых в России зарубежных композиторов – и классика, и современная популярная музыка. Наверное, есть зарубежные музыканты, которые не соответствуют нашим национальным интересам. Но в общей массе зарубежная музыка приятная и хорошая, какой смысл с ней прощаться? Есть музыка для программ по фигурному катанию, по синхронному плаванию. Тогда спортсмены и хореографы сами выбирают эту музыку. Никто не должен им запрещать это делать. Бетховена будем отменять? Так мы можем далеко уйти», - объяснил он.
Депутат также напомнил, что не все отечественные исполнители сегодня заслуживают звучания на мероприятиях.
«Депутат предлагает заменить все на российскую музыку. У нас тоже много хороших исполнителей, включая советский опыт, но у нас есть также исполнители, которых мы сами не очень хотим слышать. Это и тексты сомнительные, например. А многие наши исполнители покинули сейчас страну по разным причинам, они высказываются неоднозначно. Поэтому нельзя так всех под одну гребенку, мы должны быть выше всего этого», - заключил собеседник НСН.
Запрещать иностранную музыку на спортивных мероприятиях нельзя, так как искусство интернационально, заявил НСН бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.
