В Госдуме призвали запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях

В России необходимо запретить иностранную музыку на спортивных мероприятиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.

По его словам, на спортивных матчах часто звучит зарубежная музыка, а не отечественная, что способствует популяризации зарубежных композиций и авторов, большинство из которых отказались выступать в России после начала специальной военной операции. «Наша задача — развивать свое, в том числе в музыке», - указал парламентарий.

Он отметил, что спортивные мероприятия — хорошая площадка для поддержки российских исполнителей, для повышения их узнаваемости.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать за иностранные слова на телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
