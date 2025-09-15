В Госдуме призвали запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях
В России необходимо запретить иностранную музыку на спортивных мероприятиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.
По его словам, на спортивных матчах часто звучит зарубежная музыка, а не отечественная, что способствует популяризации зарубежных композиций и авторов, большинство из которых отказались выступать в России после начала специальной военной операции. «Наша задача — развивать свое, в том числе в музыке», - указал парламентарий.
Он отметил, что спортивные мероприятия — хорошая площадка для поддержки российских исполнителей, для повышения их узнаваемости.
Ранее в Госдуме предложили штрафовать за иностранные слова на телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
