В Госдуме выступили против обязательной производственной аспирантуры
Помимо ученых-практиков также существуют талантливые теоретики, которым тоже важно проявить себя, сказала НСН Ольга Пилипенко.
Обучение на предприятии, а не в библиотеке позволяет студентам создавать современные технологические разработки. Однако производственная аспирантура не должна быть обязательной для всех специалистов, поскольку обучение необходимо не только талантливым практикам, заявила в беседе с НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Производственная аспирантура может стать обязательным элементом новой системы образования, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе». Подобный вид аспирантуры ведомство в 2025 году реализует в экспериментальном режиме совместно с госкорпорацией «Ростех». В свою очередь управляющий директор по кооперации науки и бизнеса «Ростеха» Елена Дружинина отметила, что уже 74 предприятия готовы участвовать в обучении аспирантов. Как сообщила Пилипенко, в последние годы число аспирантов в России заметно выросло.
«За последние два года количество аспирантов увеличивается, это отрадно. Популярной становится аспирантура по техническим направлениям. Связано это с тем, что аспирантура и научные разработки ориентируется в первую очередь на реальный сектор экономики, на заказы предприятий. Производственная аспирантура, которая реализуется совместно с "Ростехом", показала успешные результаты. По этой модели помимо научного руководителя от вуза у аспиранта есть наставник от предприятия. Разработки аспирантов сразу уходят в производство. Аспирант учится без отрыва от производства. В "Ростехе" созданы подразделения, которые этим занимаются, есть человек, который за это отвечает. Если другие предприятия согласятся войти в такую модель, это будет хорошо. Сегодня очень важны решения для достижения технологического суверенитета и лидерства. Решения, которые принимаются на рабочем месте, конечно, продуктивнее тех, что разрабатываются в библиотеке», - объяснила она.
При этом собеседница НСН усомнилась в том, что производственная аспирантура должна быть обязательной для всех специалистов.
«"Газпром" и "Росатом" могли бы подключиться к такой модели аспирантуры. Как и прочие компании, в которых действительно высокотехнологичное производство и требуются новые технологии, новые решения. Схожая модель аспирантуры также необходима в агропромышленном комплексе, там важны полевые работы. Однако не соглашусь с тем, что производственная аспирантура должна быть обязательной. Помимо людей-практиков, есть теоретики. Они могут, к примеру, вывести формулу, которая станет основой для внедрения новых технологий. Надо давать возможность подобным теоретикам прорабатывать свои направления. Математикам и физикам не всегда необходимо обучение на предприятии», - заявила Пилипенко.
По данным исследования института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2024 году численность аспирантов в России достигла 125,9 тысячи человек. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году, напоминает «Радиоточка НСН».
