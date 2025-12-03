Производственная аспирантура может стать обязательным элементом новой системы образования, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе». Подобный вид аспирантуры ведомство в 2025 году реализует в экспериментальном режиме совместно с госкорпорацией «Ростех». В свою очередь управляющий директор по кооперации науки и бизнеса «Ростеха» Елена Дружинина отметила, что уже 74 предприятия готовы участвовать в обучении аспирантов. Как сообщила Пилипенко, в последние годы число аспирантов в России заметно выросло.

«За последние два года количество аспирантов увеличивается, это отрадно. Популярной становится аспирантура по техническим направлениям. Связано это с тем, что аспирантура и научные разработки ориентируется в первую очередь на реальный сектор экономики, на заказы предприятий. Производственная аспирантура, которая реализуется совместно с "Ростехом", показала успешные результаты. По этой модели помимо научного руководителя от вуза у аспиранта есть наставник от предприятия. Разработки аспирантов сразу уходят в производство. Аспирант учится без отрыва от производства. В "Ростехе" созданы подразделения, которые этим занимаются, есть человек, который за это отвечает. Если другие предприятия согласятся войти в такую модель, это будет хорошо. Сегодня очень важны решения для достижения технологического суверенитета и лидерства. Решения, которые принимаются на рабочем месте, конечно, продуктивнее тех, что разрабатываются в библиотеке», - объяснила она.