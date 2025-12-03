Граждан России призвали воздержаться от фото- и видеосъемки в Иране

Россиян призвали не делать фотографии и не вести видеосъёмку во время поездок в Иран. Как пишет RT, об этом сообщили в посольстве РФ в исламской республике.

В диппредставительстве объяснили, что отказаться от фото- и видеосъёмки следует «в целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений».

«Российским гражданам настоятельно рекомендуется... строго следовать требованиям местного законодательства и проявлять разумную осторожность и осмотрительность», - говорится в сообщении.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил «Радиоточке НСН», что планируя поездку в Саудовскою Аравию россиянам следует помнить, что в этой стране под запретом алкоголь, нежности на публике, слишком откровенная одежда и неуважение к королевской семье.

ФОТО: EPA / ТАСС
