Граждан России призвали воздержаться от фото- и видеосъемки в Иране

Путин не отвергал мирный план США, но «что-то было отмечено как неприемлемое» Сергея Фургала приговорили к 25 годам колонии по двум уголовным делам Прокуратура потребовала в совокупности приговорить Бориса Акунина заочно к 15 годам колонии Поездка в Сочи на Новый год обойдется дороже, чем в Египет Большая часть одиноких россиян проживают в Москве, Петербурге и Севастополе