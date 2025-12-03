Гособвинение запросило для Акунина ещё один тюремный срок
Гособвинение запросило для писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ещё один тюремный срок. Об этом сообщает RT.
Летом 2025 года Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии по делу об оправдании терроризма. К этому сроку попросили прибавить ещё один год за невыполнение литератором обязанностей иноагента.
«Путём полного присоединения по первому приговору... окончательно определить наказание в виде 15 лет лишения свободы», — заявил прокурор на судебных прениях.
Ранее суд Москвы заочно назначил журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) наказание в виде лишения свободы на срок один год и 10 месяцев по статье о неисполнении обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
