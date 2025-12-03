Концентрация на творчестве: Почему издатели «порезали» биографию Оззи Осборна

В России ужесточилось законодательство в отношении описания в книгах употребления наркотиков, поэтому историю бурной жизни Оззи Осборна было решено отредактировать, заявил НСН Евгений Капьев.

Читатели биографии Оззи Осборна не много потеряют, если не прочитают об опыте употребления музыкантом наркотиков, зато книжные магазины не получат штрафы, и книгу не снимут с продажи, объяснил НСН гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

В России подвергли цензуре книгу «Оззи. Автобиография без цензуры». Так, из мемуаров музыканта Оззи Осборна убрали фрагменты с упоминанием употребления наркотиков, изготовления хлопушек и СВУ. Речь идет о переиздании книги, которое вышло в 2025 году в издательстве «Бомбора», которое входит в «Эксмо». Также изменили российское название книги на «Оззи. Автобиография». Капьев рассказал, почему были внесены такие изменения.

Продюсеры поддержали дисклеймеры для «вырезанных» цензурой киносцен

«В ближайшее время вступает в силу закон о запрете распространения информации о наркотиках. Там достаточно жесткие формулировки. Соответственно, сейчас все издательства крайне аккуратно и тщательно проверяют книги на наличие информации о наркотиках. Все, что может стать причиной ограничений, мы удаляем. Потому что последствия для издателей достаточно серьезные, а книга может просто быть снята с продаж. Редакция, естественно, хотела бы, чтобы книгу читали. Наличие наркотиков в книге явно не является главной художественной ценностью. Мы посчитали, что все-таки аудитория Оззи Осборна ценит его за его творчество, а не за то, что он что-то употреблял или изготавливал», - отметил он.

В связи с этим Капьев также напомнил об опасности нормализации или романтизации запрещенных веществ особенно в контексте биографий влиятельных и медийных людей.

«С другой стороны, тоже надо понимать, что это модные и очень авторитетные лидеры мнений, тот же Оззи, или кто-то еще. И, конечно, если в книге он спокойно употребляет наркотики, и это не осуждается, то, наверное, это не очень позитивно влияет на читателей. В любом случае это имеет какой-то эффект. Поэтому давайте в книгах все-таки концентрироваться на творчестве», - подытожил он.

Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько объяснил НСН, почему из книжных стал пропадать роман Стивена Кинга «Оно». По его словам, он должен содержать возрастную маркировку «18+» и иметь непрозрачную упаковку, так как к произведению есть ряд серьезных замечаний.

