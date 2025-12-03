«В ближайшее время вступает в силу закон о запрете распространения информации о наркотиках. Там достаточно жесткие формулировки. Соответственно, сейчас все издательства крайне аккуратно и тщательно проверяют книги на наличие информации о наркотиках. Все, что может стать причиной ограничений, мы удаляем. Потому что последствия для издателей достаточно серьезные, а книга может просто быть снята с продаж. Редакция, естественно, хотела бы, чтобы книгу читали. Наличие наркотиков в книге явно не является главной художественной ценностью. Мы посчитали, что все-таки аудитория Оззи Осборна ценит его за его творчество, а не за то, что он что-то употреблял или изготавливал», - отметил он.

В связи с этим Капьев также напомнил об опасности нормализации или романтизации запрещенных веществ особенно в контексте биографий влиятельных и медийных людей.

«С другой стороны, тоже надо понимать, что это модные и очень авторитетные лидеры мнений, тот же Оззи, или кто-то еще. И, конечно, если в книге он спокойно употребляет наркотики, и это не осуждается, то, наверное, это не очень позитивно влияет на читателей. В любом случае это имеет какой-то эффект. Поэтому давайте в книгах все-таки концентрироваться на творчестве», - подытожил он.

Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько объяснил НСН, почему из книжных стал пропадать роман Стивена Кинга «Оно». По его словам, он должен содержать возрастную маркировку «18+» и иметь непрозрачную упаковку, так как к произведению есть ряд серьезных замечаний.

