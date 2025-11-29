Почти 26 тысяч человек поступили на бюджет по новой модели высшего образования
Около 26 тысяч человек поступили на бюджетные места в рамках пилотного проекта по введению новой модели высшего образования в России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки, передает ТАСС.
Проект запустили в 2023 году. По итогам приемной кампании в 2023/24 учебном году на обучение на бюджете приняли 4608 абитуриентов, годом позже - 10085 человек, а в 2025/26 учебном году - 11070 человек.
Пилотный проект по реформе высшего образования в 2023-2026 учебных годах заработал в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Томском государственном университете. Система предполагает получение базового высшего образования, специализированного (магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка), профессионального (аспирантура).
