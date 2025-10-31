«Потенциально опасные хозяева»: В Госдуме назвали виновных в нападении собак
Штрафы не уберегут россиян от неадекватных хозяев, которые превращают собак в опасных животных, заявил НСН Владимир Бурматов.
Список опасных пород не гарантирует, что людей могут атаковать только они, любая собака может стать опасной в плохих руках, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с НСН.
В России хотят ввести обязательную страховку для хозяев собак потенциально опасных пород. Разработанная депутатами инициатива предполагает, что в случае нападения такого животного пострадавший сможет рассчитывать на выплату в 1 миллион рублей, а при порче имущества — еще на 200 тысяч. Бурматов раскритиковал такую идею.
«Никто не хочет ее вводить. Такая инициатива есть, но об этом заявили пара человек. Тема эта очень неоднозначная, потому что у нас нет потенциально опасных собак, у нас есть опасные хозяева. На днях аляскинский маламут загрыз ребенка, а чуть раньше так сделала такса. На этих животных даже не подумаешь никогда: маламут — добрейшее создание, а такса весьма скромных размеров. И ни та, ни другая не входит в перечень опасных собак. Люди, которые покупают себе собак из этого списка — это, как правило, профессиональные кинологи. Они нужны им для решения профессиональных задач. В чем смысл их страховать? От чего? Выход из ситуации заключается в том, чтобы эффективно наказывать тех людей, которые допускают нарушение правил содержания собак любых пород. Это все равно, что мы бы с вами рассуждали, “а какая машина и какой марки является самой опасной для пешеходов?” Глупо же поставлен вопрос, правда?», — указал он.
Бурматов добавил, что все нужные законы действуют уже сейчас.
«У нас сейчас уже установлены штрафы в кодексе об административных правонарушениях. За нападение собаки сейчас максимальная планка штрафных санкций до 250 тысяч рублей. Но надо сначала посмотреть, а сколько раз наши правоохранительные органы взыскали такие деньги. Можно поднимать штрафы хоть до миллиарда, но если это местными властями фактически не применяется, то какой смысл? Просто поговорить — это контрпродуктивно. Важна правоприменительная практика, а не сумма штрафов, которая записана», — подчеркнул депутат.
Ранее Бурматов напомнил НСН, что грозит тем, кто будет травить бездомных собак.
