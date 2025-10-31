Список опасных пород не гарантирует, что людей могут атаковать только они, любая собака может стать опасной в плохих руках, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с НСН.



В России хотят ввести обязательную страховку для хозяев собак потенциально опасных пород. Разработанная депутатами инициатива предполагает, что в случае нападения такого животного пострадавший сможет рассчитывать на выплату в 1 миллион рублей, а при порче имущества — еще на 200 тысяч. Бурматов раскритиковал такую идею.