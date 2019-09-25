В Госдуме назвали условия для снижения допустимого превышения скорости
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству заявил в эфире НСН, что для начала необходимо убрать «кормушки» с российских дорог.
МВД поддерживает инициативу о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил в эфире «Авторадио» замначальника ГИБДД России Владимир Кузин. По его словам, в настоящее время камеры фиксируют превышение скоростного режима с очень небольшой погрешностью, и из-за этого совершается большая часть ДТП. Кузин также сообщил, что порог ненаказуемого превышения максимальной допустимой скорости, установленный на 20 км/ч, могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
В эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что перед снижением допустимого порога превышения скорости необходимо предпринять несколько мер.
«Сначала необходимо провести ревизии улично-дорожной сети, убрать “кормушки” с дорог, то есть принципы ограничения скоростного режима, которые заставляют автовладельцев экстренно притормаживаться, а они естественно не успевают это делать и попадают под камеры. Никакой безопасностью здесь не пахнет. Это коммерциализация пространства, коллективизация организации дорожного движения. Задача не создать условия для безопасной дорожной езды, а собрать как можно больше штрафных денег. Убрать эти ловушки, “кормушки”, повысить скоростной режим на федеральных трассах в соответствии с категориями, и лишь после этого можно обсуждать вопрос о снижении ненаказуемого порога скорости. Именно в такой последовательности», — подчеркнул депутат.
Вячеслав Лысаков отметил, что такова позиция Государственной думы и фракции «Единая Россия». Более того, ее поддержал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, добавил парламентарий.
«Черников тоже озвучил такую же позицию о необходимости ревизии улично-дорожной сети, и у меня есть письмо господина Черникова с просьбой поддержать идею возвращения ГАИ полномочий по согласованию планов и проектов организации дорожных проектов. Они стали крайне коммерциализированы, региональная власть ставит знаки, сама все контролирует, сама собирает штрафные деньги, это недопустимо. Поэтому ГАИ надо вернуть эти функции», — сообщил собеседник НСН.
Ранее в эфире НСН координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов посчитал издевательством инициативу МВД о снижении допустимого превышения скорости до 10 км/ч.
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