В МВД поддерживают идею о снижении порога превышения скорости до 10 км/ч

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин сообщил, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях планируется понизить допустимый порог превышения скорости автомобилистами. В эфире «Авторадио» он заявил, что большинство ДТП происходят именно из-за превышения скоростного режима.

Кузин отметил, что МВД поддерживает идею снижения ненаказуемого скоростного порога до 10 км/ч, сообщает Москва 24.

Замначальника ГИБДД добавил, что предложение о новой норме планируется внести на рассмотрение Госдумы в начале 2020 года, передает RT.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН раскритиковал инициативу правительства о повышении ответственности за нарушение ПДД при перевозке детей.

