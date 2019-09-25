В МВД поддерживают идею о снижении порога превышения скорости до 10 км/ч
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин сообщил, что в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях планируется понизить допустимый порог превышения скорости автомобилистами. В эфире «Авторадио» он заявил, что большинство ДТП происходят именно из-за превышения скоростного режима.
Кузин отметил, что МВД поддерживает идею снижения ненаказуемого скоростного порога до 10 км/ч, сообщает Москва 24.
Замначальника ГИБДД добавил, что предложение о новой норме планируется внести на рассмотрение Госдумы в начале 2020 года, передает RT.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН раскритиковал инициативу правительства о повышении ответственности за нарушение ПДД при перевозке детей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В МВД поддерживают идею о снижении порога превышения скорости до 10 км/ч
- Названы регионы РФ с самыми большими пенсиями
- Народ за мир, а власти за США. Как в НАТО отреагируют на предложение Путина
- Дочь Заворотнюк попросила оставить ее семью в покое
- Названа цель запуска процедуры импичмента Трампа