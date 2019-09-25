Шкуматов: Снижение скоростного порога измотает водителей

Замначальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что МВД поддерживает инициативу о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 километров в час. Сейчас комплексы автоматической фиксации рассылают «письма счастья» владельцам транспортных средств в случаях, когда скоростной режим был нарушен на 20 и более километров.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН выступил категорически против данной инициативы.

«Это ужасно, потому что организация дорожного движения у нас в стране оставляет желать лучшего. Практически везде по стране устроены дорожные ловушки, представляющие из себя абсолютно непредсказуемые ограничения по скорости на ровном месте. Здесь, нужно соблюдать какой-то баланс. Сейчас эти 19 километров час позволяют сглаживать эти скачки и перепады скорости, поддерживать ровный скоростной режим. 10 километров в час - уже не позволят этого сделать, водителю придется ездить в режиме газ-тормоз, что будет его изматывать», - сказал он.

Шкуматов отметил, что на многих российских дорогах, в том числе скоростных, по необъяснимым причинам установлен слишком низкие скоростные ограничения.

«Я считаю, что до тех пор, пока сама ГИБДД не предпримет всех усилий для выравнивания скоростного режима на наших дорогах, этого категорически нельзя делать. Посмотрите на издевательски низкий скоростной режим на ряде автомагистралей - на северо-восточной хорде, северо-западной хорде (в Москве). Возникает вопрос: а понесут ответственность люди, установившие там ограничение 60 километров в час? Хотя автомагистраль проектировалась под 130 километров в час», - заявил общественник.