Юрист рассказал, кто сможет не платить штрафы ГИБДД
Президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов рассказал в эфире НСН, каковы шансы списания с граждан административных штрафов.
Гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам, после прохождения процедуры личного банкротства. Соответствующий проект закона рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сопредседатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда недоимки признаются безнадежными к взысканию. После вступления поправок в силу к ним отнесут и банкротство физических лиц.
По словам президента Союза Адвокатов России Игоря Трунова рассмотренный проект поправок пока что не проработан до мелочей. В беседе с НСН он также отметил, что в инициативе присутствует ряд противоречий.
«Это план внесения поправок в Бюджетный кодекс. То есть пока непонятно, он пройдет или нет. Это пока благие пожелания. Выглядят они достаточно сложно. Потому что статью 199, наказывающую за уклонение от уплаты налогов, никто не отменял. Поэтому если определенный объем неуплаты налогов есть, то это уголовная статья со всеми вытекающими последствиями. Никакого отношения вот эта ситуация к банкротству и налоговым недоимкам, которые признаются безнадежными, не имеет. Поэтому это касается только тех ситуаций, когда суммы небольшие, где затраты на работу судебных приставов превышают те суммы, которую можно получить», - заявил он.
Трунов завил, что проект поправок в Бюджетный кодекс направлен скорее не на облегчение жизни граждан, а на минимизацию расходов «бюрократического аппарата», оплата труда которой больше, чем долги обанкротившихся граждан.
«Эта беготня, суета и зарплата приставам стоит дороже, чем то, что получается. Поэтому государство решило минимизировать свои расходы на бюрократический аппарат. Но это все равно полная процедура банкротства, которую гражданин обязан пройти. Когда он ее проходит, выясняются те недоимки, которые у него есть и спектр безнадежных недоимок расширяется. Поэтому это достаточно сложная и муторная история, которая предлагается на небольшие суммы. Также предлагается упростить процедуру банкротства в случае, если доход человека ниже прожиточного минимума», - пояснил собеседник НСН.
Ранее проект закона об освобождении граждан от штрафов после прохождения процедуры личного банкротства прокомментировал экономист Михаил Делягин. В эфире НСН он заявил, что таким образом государство расписывается в своей беспомощности перед обеспеченными людьми, которые используют процедуру личного банкротства для уклонения от уплаты налогов.
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