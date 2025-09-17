«Это больше популистское предложение, оно не состыкуется с реальной практикой, с тем, что происходит. На практике это невыполнимо, хотя звучит хорошо. Врачи жалуются на зарплаты сегодня, из-за этого у нас кадровые проблемы. Это приводит к большим перегрузкам врачей. На нынешний год не произошло увеличения финансирования. Мы много лет подряд выступаем с предложением увеличить финансирование. Государственного финансирования крайне не хватает, сейчас в два раза меньше, чем требуется. Отсюда низкие зарплаты, перегрузки, проблемы с лекарственными препаратами. Это все результат хронического недофинансирования медицины. Но пока мы не видим шансов увеличения финансирования на фоне дефицита бюджета», - рассказал он.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб ранее заявила НСН, что поддержит распределение выпускников после вузов, окончивших бюджетное отделение, только если регионы смогут обеспечить молодым специалистам жилье, достойную зарплату и инфраструктуру.

