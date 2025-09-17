В Госдуме назвали условие для повышения зарплаты врачей
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил НСН, что государственное финансирование медицины должно быть увеличено в два раза.
Врачи сегодня жалуются на зарплаты и переработки, но ввести официальный запрет на уменьшение зарплат нельзя из-за недостаточного финансирования отрасли, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
В России могут ввести запрет на уменьшение зарплаты медработников, а также на сокращение штатов в медучреждениях и переоформление их сотрудников на менее оплачиваемые должности. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Куринный назвал эту меру нереальной.
«Это больше популистское предложение, оно не состыкуется с реальной практикой, с тем, что происходит. На практике это невыполнимо, хотя звучит хорошо. Врачи жалуются на зарплаты сегодня, из-за этого у нас кадровые проблемы. Это приводит к большим перегрузкам врачей. На нынешний год не произошло увеличения финансирования. Мы много лет подряд выступаем с предложением увеличить финансирование. Государственного финансирования крайне не хватает, сейчас в два раза меньше, чем требуется. Отсюда низкие зарплаты, перегрузки, проблемы с лекарственными препаратами. Это все результат хронического недофинансирования медицины. Но пока мы не видим шансов увеличения финансирования на фоне дефицита бюджета», - рассказал он.
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб ранее заявила НСН, что поддержит распределение выпускников после вузов, окончивших бюджетное отделение, только если регионы смогут обеспечить молодым специалистам жилье, достойную зарплату и инфраструктуру.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сыграем на «фирме»: Западные музыкальные инструменты возвращаются в Россию
- Реализация российского аналога Starlink вышла на финишную прямую
- Россиянам рассказали, как голодать без вреда для здоровья
- Сотрудники на удаленке систематически перерабатывают, но дольше спят
- Критик Бабичев назвал звезд 1990-х, способных снова стать популярными
- Солидная цепь: Почему россияне перешли на украшения из серебра
- Песков: Россия не подвержена влиянию европейских санкций
- Отказ Renault в регистрации нового товарного знака в России связали с политикой
- В Госдуме назвали условие для повышения зарплаты врачей
- Сотни песен и правильные ценности: Какое творчество поддерживает государство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru