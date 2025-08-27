Депутат ГД Бессараб сравнила распределение после вузов с наказанием

Сегодня молодой специалист, приезжая в село, не имеет ни нормального жилья, ни транспортной доступности, ни школ и развлечений поблизости, это недопустимо, заявила НСН Светлана Бессараб.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила НСН, что поддержит распределение выпускников после вузов, окончивших бюджетное отделение, только если регионы смогут обеспечить молодым специалистам жилье, достойную зарплату и инфраструктуру.

В Госдуме допустили, что после решения о целевом обучении медиков появится распределение выпускников и по другим специальностям. Такое предложение выдвинула зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, пишет «Подъём». При этом она заявила, что, «по сути, это госзадание». Так, если другой отрасли будут нужны специалисты, то может быть такое же целевое обучение с подписанием контракта. Бессараб поддержала предложение, но при важном условии.

В России 328 вузов увеличили квоту для участников СВО
«Сегодня по целевому набору принимаются все виды специальностей. Что касается распределения, это еще советская система. Да, безусловно, нам сегодня крайне не хватает врачей, учителей, социальных, культурных работников, особенно в отдаленных населенных пунктах. С одной стороны, я бы поддержала такое распределение, если студент учился на бюджетной основе: если тебе учебу оплатило государство, отработай для страны три года там, куда тебя пошлют. С другой стороны, у нас совершенно потеряна инфраструктура, которая была при Советском Союзе. Молодой специалист приезжает, у него нет жилья, в селе нет дорог, детского сада, элементарных удобств. Возникает вопрос, а за что мы человека наказываем? За то, что он своим трудом поступил на бюджетное место? Это неправильно. Если распределять, значит готовить всю инфраструктуру для молодых специалистов: жилье, детский сад, хорошие дороги, транспорт, хорошая зарплата. В этом случае я бы поддержала. Сегодня это вряд ли возможно во всех регионах. Надо посмотреть муниципалитеты, которые готовы принять специалистов, может быть, на конкурсной основе, если там есть все необходимые инструменты для этого», - рассказала она.

Ранее с предложением сделать все бюджетные места по основным программам в медицинских вузах целевыми выступил Минздрав РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

