Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила НСН, что поддержит распределение выпускников после вузов, окончивших бюджетное отделение, только если регионы смогут обеспечить молодым специалистам жилье, достойную зарплату и инфраструктуру.

В Госдуме допустили, что после решения о целевом обучении медиков появится распределение выпускников и по другим специальностям. Такое предложение выдвинула зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, пишет «Подъём». При этом она заявила, что, «по сути, это госзадание». Так, если другой отрасли будут нужны специалисты, то может быть такое же целевое обучение с подписанием контракта. Бессараб поддержала предложение, но при важном условии.