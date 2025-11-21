Количество многодетных семей в России увеличилось почти до 4 млн
Число многодетных семей в России с начала года увеличилось более чем на 8%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.
«Сегодня в России примерно 3,9 миллиона многодетных семей. И также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет», - подчеркнул глава Минтруда.
По словам Котякова, ранее в многодетных семьях насчитывалось 8,9 млн детей, по итогам десяти месяцев года зарегистрировано 9,2 млн.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с начала года численность многодетных семей в РФ увеличилась на 8,8%, до 2,9 млн, пишет Ura.ru.
