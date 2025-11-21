Закрытие пограничных переходов на границе Литвы и Белоруссии нанесло финансовые потери только литовским компаниям, рассказал президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в беседе с НСН.



Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Об этом 20 ноября сообщает агентство БелТА. Литва с 29 октября полностью закрыла границу с Белоруссией на месяц. Таким образом, была прекращена работа двух последних пунктов пропуска — «Мядининкай» и «Шальчининкай». Впоследствии появлялись сообщения о закрытии государственной границы с Белоруссией на неопределенный срок. Матягин объяснил, почему литовцам пришлось открыть ее.

«Это связано с тем, что к ним туда не ездят, а некоторые литовские компании еще заезжают на нашу территорию. У них возникли сложности с проездом на обратную территорию, потому что Белоруссия в ответ уже закрыла проезд. К тому же, есть и финансовые потери. Водители живут в машинах, топливо тратится, товары, которые должны были привезти, не появились своевременно, могли испортиться или даже не попасть на прилавок. На российских перевозчиках это никак не скажется, так как нас вообще не пускают на территорию Евросоюза. Сообщение с Калининградом — паромное. Получается, что Литва просто наказала свои собственные компании», — указал он.



Ранее Матягин объяснил НСН, как закрытие границы Белоруссии с Литвой скажется на России.

